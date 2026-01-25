양세형, 수치심 고백했다…"살면서 처음 느낀 감정"('뛰산2')

사진=텐아시아DB

‘뛰어야 산다2’의 션 단장이 ‘뛰산 크루’ 에이스인 정혜인에게 극찬을 아끼지 않는다. 동계훈련 중 양세형, 임수향, 최영준은 고통을 호소한다.오는 26일 밤 9시 50분 방송되는 MBN ‘뛰어야 산다 시즌2’ 9회에서는 ‘최강 크루전’을 2주 앞두고 강원도 평창에서 역대급 동계 훈련을 받는 ‘뛰산 크루’의 모습이 펼쳐진다.이날 ‘뛰산 크루’는 청량한 공기가 감도는 평창올림픽 플라자에 집결한다. 양세형은 “근데 우리가 왜 평창에 모인 거지?”라고 의아해한다. 션은 “사실 난 평창이 너무 익숙하다”면서 2018년 평창동계올림픽 홍보대사로 활약했던 과거를 떠올린다. 이에 양세형은 “그때 션 단장님이 성화 봉송을 하셨다”라고 맞장구친다. 션은 “내가 그리스 아테네에서 성화를 직접 가져왔다”고 설명한다. 그러자 양세형은 “당시 션 단장님이 가져온 성화를 제가 들고 뛰었다”며 성화 봉송 주자로 참여했던 일화를 꺼낸다. 임수향은 깜짝 놀라더니 “저는 성화 봉송 중계에 참여했다”고 이야기한다. 뜻밖의 연결고리에 양세형은 “여기 평창올림픽의 주역들이 다 있네”라며 웃는다. 최영준은 “다 체육인이었구나”라고 너스레를 떨어 모두를 폭소케 한다.화기애애한 분위기 속, 권은주 감독은 “2주 앞으로 다가온 ‘최강 크루전’을 대비해 재정비할 시간이 필요할 것 같다”고 동계 훈련 취지를 설명한다. 특히 앞서 홍천 마라톤 당시 착용했던 센서 조끼로 수집한 데이터를 바탕으로, 멤버별 러닝 습관과 자세를 분석하는 ‘과학적 브리핑’도 진행돼 긴장감을 자아낸다.이후 ‘뛰산 크루’는 평창동계올림픽의 상징인 ‘스키점프대’에 도착해 훈련에 돌입한다. 평균 경사 35도에 달하는 압도적 경사를 본 멤버들은 “저길 정말 올라갈 수 있다고?”라며 ‘입틀막’한다. 2인 1조 릴레이 대결이 선포된 가운데, 션은 정혜인의 투혼을 지켜보면서 “체력도, 멘털도 대단하다”라고 연신 감탄한다. 반면 공포의 계단을 마주한 임수향은 “진짜 다리가 후들거리는 게 뭔지 알겠더라. 무서웠다”라고 토로한다. ‘멘붕’에 빠진 임수향이 훈련을 제대로 마칠 수 있을지 관심이 쏠리는 가운데, 최영준도 ‘사족보행’까지 하면서 극강의 고통을 호소한다. 그는 “전의를 상실하게 하는, 살면서 제일 힘들었던 경험”이라고 털어놓는다. 양세형 역시 “살면서 처음 느낀 감정이었다. 수치스럽고 쑥스러웠다”고 하소연한다. 이들이 이렇게까지 힘들어한 이유가 무엇인지 ‘뛰산 크루’의 동계 훈련 전말에 궁금증이 모아진다.강원도 평창에서 펼쳐지는 ‘뛰산 크루’의 동계 훈련 현장은 오는 26일 밤 9시 50분 방송되는 MBN ‘뛰어야 산다 시즌2’ 9회에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr