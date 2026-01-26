이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '김나영의 노필터TV'

방송인 김나영이 마이큐와 재혼 후 시댁과 함께한 홍콩 가족 여행을 공개했다. 특히 시아버지가 여행 경비를 모두 부담하며 며느리와 손자들을 향한 애정을 드러내 눈길을 끌었다.25일 김나영의 채널 '김나영의 노필터TV'에는 "시댁과 함께 떠난 홍콩 여행"라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상 속 김나영과 남편 마이큐, 두 아들 신우·이준이는 시댁 식구들과 함께 홍콩 곳곳을 다니며 가족 시간을 보냈다.식사 후 결제할 때 시아버지는 예상보다 많은 금액에 잠시 놀란 표정을 지었지만, 곧 환한 웃음을 지으며 결제를 마쳤다. 마이큐는 "영수증을 보고 조금 언짢아하시다가 카메라가 오면 미소가 나온다"고 농담을 건네 웃음을 자아냈다. 이번 식사는 시아버지가 며느리와 손자들을 위해 특별히 준비한 홍콩 여행 일정 중 하나였다.다음 날 가족들은 디즈니랜드를 찾아 놀이기구와 퍼레이드, 불꽃놀이까지 즐겼다. 김나영은 시어머니가 입은 조끼를 보고 "컬러가 어머니가 딱 보인다"며 칭찬했고, 시어머니는 "우리 며느리가 사준 거다"며 자랑했다.여행 마지막 날 점심 자리에서도 시아버지는 결제를 맡으며 "가족을 위해 할 수 있는 게 얼마나 감사한지 모른다"고 말했다. 이어 여행을 마치고 시아버지는 "우리 나영 씨가 저희 가족이 된 다음에 처음 여행이라 혹시 여러 가지 신경 쓰지 않을까 걱정했는데 사랑하는 마음으로 함께해서 너무 좋았다. 감사하다"며 '신우, 이준이도 즐거워해줘서 고맙다"고 얘기해 훈훈함을 안겼다.김나영 또한 "사랑만 잔뜩 받고 가는 여행이었다. 꿈같은 여행이었다"며 시아버지에 대한 감사한 마음을 전했다.한편 김나영은 지난 10월 가수 겸 화가 마이큐와 재혼했다. 두 사람은 지난 2021년부터 4년간 공개 열애를 지속해왔다. 김나영은 슬하에 두 아들을 두고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr