모델 겸 방송인 이현이가 '두쫀쿠' 만들기에 도전했다.24일 유튜브 채널 '워킹맘이현이'에는 '두바이 쫀득 쿠키? ㄴㄴ 두바이 쫀득 엿,. 여러분. 제발. 사드세요.'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이현이는 "아이들과 함께 두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)를 만들어 봤다. 제법 성공한 거 같다"고 밝혔다. 그는 "유튜버로서 트렌드에 민감해야 하지만, 막차인 것 같다. '두존쿠? 두쫀쿠! 먹어본 적이 없다"고 털어놨다.두쫀쿠 대신 집에 있던 두바이 초콜릿을 발견한 이현이는 "카다이프 피스타치오 필링이라고 하는데, 맛있다. 어떤 느낌인 줄 알겠다"며 본격적으로 두쫀쿠 만들기에 돌입했다.이현이는 "마쉬멜로가 만두피 같은 역할을 하는 거잖냐. 그것 때문에 안성재 셰프가 맹비난을 받고 다시 만들어잖냐"며 주의할 점을 확실하게 인지했다.SBS 연애대상 최우수상 수상 후 '워킹맘' 언급 수상 소감으로 화제가 된 이현이는 "절대 울지 않겠다고 생각했는데, 앞에 앉은 이지혜가 오열하고 있더라. 그때부터 울컥했다"고 회상했다.그러면서 "워킹맘 눈물 버튼이 있다. 나는 아등바등 열심히 사는데 여기저기 미안한 거다. 아이들한테도 미안, 현장에서도 미안하고, 대소사 까먹으면 남편, 가족들한테 미안하다. 나는 잘하고 싶은 마음이 있는데"라며 다시 울컥한 모습을 보였다.'눈물의 두쫀쿠'를 만들던 이현이는 "이게 한 개에 7~8천원? 그럴 만하다"며 긴 제작 과정을 토로했다. 두 아들까지 힘을 합쳐 만들었지만, 장남은 "이걸 도대체 왜 먹는 거야"라는 혹평을 내놨고, 차남 또한 "엄마가 힘들게 만든 거"라고 했지만, 우유를 원샷해 웃음을 자아냈다.이현이는 "프로가 만든 두쫀쿠가 궁금해서 배달시켰다. 5천원, 7천원짜리는 다 품절이라 1만 4900원짜리 1개 샀다"면서 직접 만든 것과 비교했다. 그는 "피가 얇다. 여러분 사드세요"라고 조언해 웃음을 선사했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr