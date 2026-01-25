이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '광산김씨패밀리'

배우 김승현의 어머니 옥자 씨가 남편 은퇴를 앞두고 생계 걱정을 토로한 가운데 악플에 대한 생각을 밝혔다.25일 '광산김씨패밀리'에는 "백옥자 씨가 나이 69살 먹고 개명을 한 이유"라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 옥자 씨는 최근 남편의 은퇴 선언 이후 다시 한번 생계에 대한 현실적인 고민을 하고 있다고 밝힌 이후 악플을 받았던 상황.앞서 영상에서 옥자 씨의 남편은 "5~6월쯤 공장 일 은퇴를 생각하고 있다. 50년 가까이 다녔는데, 몸에 자꾸 한계가 온다"며 은퇴를 선언했던 바. 이에 옥자 씨는 "두 손 놓고 어떻게 있냐. 나라도 나가서 일해야지"며 "맨날 산에 들어가겠다고 한다. 대출도 남았는데...애들한테 손 벌리는 건 절대 안된다"고 생계를 걱정했다.며느리 장정윤은 "지난번 아버님 은퇴 영상에 댓글 보셨냐. 사람들이 고생했다, 수고했다 말은 안 하고 '앞으로 돈은 어떻게 하냐' 고"며 악플에 대해 언급했다.이어 "아버님이 염색을 안 하셔서 그런지 좀... 안돼 보이셔서 어머님과 비교가 된다"고 얘기를 듣고 옥자 씨는 "근데 나는 사람들이 고생 안 한 사람 같다고 한다. 그럼 어떻게 하라고? 타고난 게 이런데"고 억울함을 토로했다.앞서 영상에서 옥자 씨는 과거 남편이 구치소에 가면서 가장으로 생계를 도맡았던 시절을 언급한 바 있다. 그는 "옛날에 공장에 불이 났던 적이 있었다. 그때 너희 아빠가 구치소에 들어갔었다"며 "아이들 우유 사 먹일 돈도 없었다. 공장 일, 반찬 장사, 과일 장사까지 안 해본 일이 없었다"고 말했다.김승현의 부모님은 가족들과 식사를 마치고, 은퇴 이후 생활에 대해 얘기를 나눴다. 옥자 씨는 "이 사람이 집에 있잖아. 공장을 안 나가니까. 같이 손잡고 산에 다니려고 한다"고 얘기했다. 또 "어깨가 아니까 남편이 설거지도 대신 해준다"며 달라진 남편의 모습을 전해 훈훈함을 안겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr