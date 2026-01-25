이미지 크게보기 사진 = KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'

방송인 김숙이 가수 임영웅과의 차별 대우에 서운함을 드러냈다.25일 방송된 KBS2 예능 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서는 '고기깡패'로 불리는 데이비드 리의 가게를 찾은 스타들의 이야기가 공개됐다.데이비드 리는 최근 다녀간 셀럽으로 "임영웅 씨가 다녀갔다"며 함께 찍은 사진을 자랑하며 흐뭇해했다. 임영웅과의 투 샷이 공개되자 전현무는 "그걸 (임영웅이) 본인 계정에 올린 거냐"며 놀라움을 감추지 못했다.데이비드 리 역시 "그때 너무 놀라 얼굴이 빨개졌다"고 자랑하자 김숙은 "전 왜 사진도 안 찍어줬냐"며 서운함을 토로했다. 데이비드 리는 "부담 가지실까봐 그랬다"고 해명헀고, 이에 김숙은 "임영웅 씨랑은 예쁘게 찍어놓고, 난 갔는데 사진도 안 찍어주더라"고 얘기했다.김숙은 "이상한 사람이네 진짜"며 농담 섞인 항의를 이어가 웃음을 자아냈다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr