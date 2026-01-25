사진 = 이찬원 인스타그램

가수 이찬원이 새로운 프로그램 소식을 알렸다.이찬원은 자신의 인스타그램에 "여러분들의 일요일 아침을 책임지던 서프라이즈기 새 단장을 마치고 새롭게 돌아왔습니다!!"라며 '서프라이즈 미스터리 살롱' 첫 방송 소식을 알렸다. 그러면서 이찬원은 "많은 관심과 시청 부탁드려요^^"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 이찬원은 와인빛 벨벳 재킷에 블랙 보타이와 화이트 셔츠를 매치한 채 테이블 앞에 앉아 손가락을 들어 포즈를 취했다. 앞에는 찻주전자와 찻잔, 유리 디캔터와 컵이 놓여 있어 티 살롱 콘셉트를 강조했고 파스텔 톤 벽면과 장식장, 접시 소품이 어우러져 따뜻한 분위기를 완성했다. 이찬원의 밝은 미소와 또렷한 제스처가 새 프로그램의 시작을 알리는 장면처럼 담겼다.이를 본 팬들은 "주말엔 찬원데이 넘 좋아요 MBC까지 축하합니다" "늘 응원합니다" "너무+너무+너무 좋아요" "화이팅" "기대하고 있어요" "바른청년 이찬원 mbc입성을 축하해" 등의 댓글을 달았다.한편 이찬원은 1996년생이며 JTBC '톡파원 25시', KBS2 '불후의 명곡', '신상출시 편스토랑', '셀럽병사의 비밀' 등에서 MC로 활약 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr