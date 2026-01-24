'김보민♥' 김남일, 결국 사과했다…"벌금 3000만원 내" 야반도주 고백 ('예스맨')

사진=텐아시아DB

김남일이 '예스맨'을 제대로 뒤흔든다.24일 오후 7시 10분 방송되는 JTBC 예능 '예스맨'에서는 차세대 스포테이너 후보로 김남일이 새롭게 합류한다.이날 방송에서는 2002 FIFA 한일월드컵 4강 신화의 주역 김남일이 '예능계 진공청소기'로 변신한 모습을 보여 눈길을 끈다. 지난주 뜨거운 화제를 모았던 '레전드의 기준'을 두고 자신만의 의견을 밝히던 그는 "안정환이 레전드였나?"라는 폭탄 발언을 던져 현장을 순식간에 아수라장으로 만든다. 윤석민이 아내인 김보민 아나운서를 언급하자, "제 아내를 아세요?", "언제 만난 적 있으세요?"라고 되묻는 등 거침없는 입담을 펼친다.이어 레전드 스포츠 스타들의 충격적인 '벌금 에피소드'가 공개돼 관심을 모은다. 이날 '사건 해명 캠프'를 주제로 한 토론에서는 하승진이 코뼈가 부러진 상태로 코트를 빠져나가던 중 벌어진 에피소드를 솔직하게 털어놓아 이목을 집중시킨다. 김영광은 뉴스에까지 보도됐던 퇴장 사건의 비하인드를 공개하고, 이를 들은 축구계 선배 안정환과 김남일이 축구 팬들을 향해 사과에 나선다고 해 이목이 쏠린다.여기에 김남일은 "나는 벌금으로 3000만 원을 낸 적도 있다"며 2002 한일월드컵 이후 폭발적인 관심을 피해 '야반도주'를 했던 경험담까지 전해 충격을 더한다. 다른 레전드 스포츠 스타들 역시 선수 시절의 실수담을 잇달아 공개한다고 해 기대를 모은다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr