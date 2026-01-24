사진 = tvN '언더커버 미쓰홍' 캡처

사진 = tvN '언더커버 미쓰홍'

박신혜가 정체를 들킬 절체절명의 위기에 놓인다.24일 밤 9시 10분 방송되는 tvN 토일드라마 '언더커버 미쓰홍'(연출 박선호, 나지현 /극본 문현경) 3회에서는 한민증권 위장 취업 후 가장 피하고 싶었던 존재인 옛 연인 신정우를 정면으로 마주하는 홍금보(박신혜 분)의 아찔한 상황이 그려진다.공개된 스틸에는 회의실에서 한민증권 임원들과 홀로 대면하는 홍금보의 모습이 포착됐다. 신입 사원 채용 면접에서부터 입사 시험의 문제 오류를 지적하는 등 강렬한 첫인상을 각인시켰던 홍금보는 결국 또 한번 시선을 끄는 행동을 하게 되고 조용히 진행되어야 할 언더커버 작전에도 끊임없이 차질이 생긴다. 그런 그가 어떤 대형사고(?)를 저질러 임원진까지 한자리에 소집되었을지 궁금증을 자극한다.특히 홍금보와 신임 사장 신정우(고경표 분)의 본격적인 만남에는 숨 막히는 긴장감이 흐른다. 홍금보는 9년 만에 다시 마주친 옛 연인에게 자신의 진짜 정체가 발각될까 노심초사하고 신정우는 홍금보와 너무나도 닮았지만 '홍장미'라는 다른 이름을 가진 존재의 등장에 혼란을 겪는다. 파격적인 메이크오버를 통해 스무 살로 간신히 인정 받는 데 성공한 홍금보가 이 크나큰 위기를 매끄럽게 넘길 수 있을지 이목이 집중되고 있다.그런가 하면 임원들의 날카로운 시선을 받던 홍금보가 수습하고자 꺼내든 한 마디가 오히려 판을 걷잡을 수 없게 키우고 만다. 매 순간 폭발하는 존재감을 감추지 못한 홍금보가 무슨 이유로 소집 당한 것인지, 언더커버 작전이 전면 백지화될 수도 있는 벼랑 끝의 상황에서 어떤 묘수를 꺼내 들지 호기심을 유발한다.한편 '언더커버 미쓰홍'은 공개 넷플릭스 'TV SHOWS' 부문 전 세계 순위 8위, 총 41개 국가 TOP10 진입은 물론 1월 3주차 TV-OTT 드라마 부문 화제성 5위를 기록, 공개와 동시에 국내와 글로벌 플랫폼에서 호성적을 거두며 방송 첫 주부터 순항을 시작했다.짜릿한 재미와 편안하고 유쾌한 웃음을 동시에 선사하는 tvN 토일드라마 '언더커버 미쓰홍'은 24일 밤 9시 10분 3회가 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr