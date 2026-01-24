사진 = 고윤정 인스타그램

배우 고윤정이 김선호와 함께한 비하인드 컷을 대거 공개했다.최근 고윤정은 자신의 인스타그램에 클로버 이모지와 함께 사진을 게시했다.공개 된 사진 속 고윤정은 야경이 펼쳐진 도심 속 벤치에 앉아 환한 미소를 짓고 있다. 체크 패턴 스커트와 캐주얼한 재킷 차림으로 편안한 분위기를 완성했고, 함께 자리한 배우와 나란히 앉아 다정한 포즈를 더하며 눈길을 끌었다. 또 다른 사진에서는 실내 공간에서 브이 포즈를 맞추며 장난기 어린 순간을 담아내며 자연스러운 케미를 드러냈다.이를 본 팬들은 "가장 귀여운 커플" "두 분 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "들마 잘 봤어요" "사랑해요" 등의 댓글을 남겼다.한편 고윤정은 최근 드라마 '언젠가는 슬기로울 전공의 생활'을 성공리에 마치고 '이 사랑 통역 되나요?'에서도 열연했다. '이 사랑 통역 되나요?'에서는 1996년생인 고윤정 보다 10살 연상인 1986년생 김선호와 로맨스 호흡을 맞춰 화제가 된 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr