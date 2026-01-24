'45세' 에녹, 6대 독자 싱글남이라더니…"10년 만에 딸 공개" ('불후')

가수 에녹(45)이 유열과 뜻밖의 공통분모를 자랑한다.24일 방송되는 KBS2 ‘불후의 명곡’ 741회는 ‘불후의 명곡-아티스트 유열 편’ 특집이 공개된다.유열은 1986년 데뷔 이후 ‘지금 그대로의 모습으로’, ‘이별이래’, ‘화려한 날은 가고’ 등 '유열 감성'으로 대변되는 수많은 히트곡을 탄생시킨 80년대 한국 발라드의 대표 주자다. 10년에 걸친 ‘폐섬유증’ 투병을 딛고, 건재하게 돌아온 ‘리빙 레전드’ 유열과의 만남에 기대가 모인다. 이와 함께 노민우, 에녹, 우디, 라포엠, 리베란테(김지훈&진원)가 후배 아티스트로서 유열의 명곡들을 재해석해 이목이 쏠린다.‘뮤트롯 신사’ 에녹은 유열과 뜻밖의 공통점을 자랑한다. 연예계에서 알아주는 뮤지컬 러버인 동시에, 오랜 싱글 라이프를 즐겼다는 것. 무엇보다 ‘6대 독자 싱글남’이라는 에녹은 “이제는 부모님이 내 눈치를 본다”면서 “여보 기다리고 있소. 얼른 나타나시오”라고 즉석에서 러브레터를 띄워 웃음을 자아낸다.그러면서도 에녹은 ‘유열이 51세에 결혼을 했다’는 MC 김준현의 설명에 “어휴 저는 아직 멀었다”라고 겸손을 뽐내 주변을 웃음바다로 만들었다는 후문이다.에녹은 유열의 ‘사랑의 찬가’를 선곡, 미래의 와이프를 위한 세레나데를 선보인다. 무엇보다 에녹은 “유열 선배님의 노래는 ‘순수함’이 매력인 것 같다. 그래서 순수함을 극대화할 수 있는 특별 지원군을 모셨다”라면서 ‘뮤지컬 요정’ 나유현을 스페셜 게스트로 초대해 순수함의 결정체 같은 무대를 꾸민다. 마치 다정한 부녀 같은 에녹과 나유현의 모습에 이찬원은 “드디어 에녹 씨가 10년 만에 따님을 공개했다”고 선포하고, 노민우는 “이건 치트키다. 만약에 이 팀을 이기면 아이의 꿈을 짓밟는 것 아니냐”라며 원성을 쏟아낸다.이에 ‘6대 독자 싱글남’ 에녹을 ‘딸 아빠’로 오해하게 만들 정도로, 완벽한 케미를 녹여낸 ‘사랑의 찬가’는 어떤 모습일지 궁금증이 모인다.‘불후의 명곡-아티스트 유열 편’ 특집은 이날 오후 6시 5분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr