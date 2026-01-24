'황재균과 이혼' 지연, 파경 후 더 깊어진 분위기…"어쩜 이렇게 예쁠까" 고혹적 미모
티아라 출신 지연이 고혹적인 미모를 자랑했다.

최근 지연은 자신의 인스타그램에 눈송이 이모지와 사진을 올렸다.
'황재균과 이혼' 지연, 파경 후 더 깊어진 분위기…"어쩜 이렇게 예쁠까" 고혹적 미모
사진 속 지연은 지연은 은은한 조명 아래 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 포근한 니트 스타일링으로 시선을 끌었다.
'황재균과 이혼' 지연, 파경 후 더 깊어진 분위기…"어쩜 이렇게 예쁠까" 고혹적 미모
부드러운 그레이 톤의 루즈한 상의와 매끈한 실루엣이 조화를 이루며 벽면을 배경으로 한 담백한 구도가 지연의 또렷한 지연의 이목구비와 깊은 분위기를 더욱 돋보이게 했다. 정면을 바라보는 컷에서는 차분한 표정이, 살짝 고개를 돌린 모습에서는 자연스러운 여유가 담기며 겨울 감성을 고스란히 전했다.
'황재균과 이혼' 지연, 파경 후 더 깊어진 분위기…"어쩜 이렇게 예쁠까" 고혹적 미모
이를 본 팬들은 "왤케예뻐" "늘 응원합니다" "언니 너무 예뻐요" "화이팅" "지금까지 계속 응원하고 있는데 왜 안 늙어" "어쩜 이렇게 예쁜 사람이 있을 수가 있지" 등의 댓글을 남겼다.

한편 1993년생인 지연은 지난 2022년 12월 연상의 야구선수 황재균과 결혼했으나, 여러 차례 별거설-이혼설에 휘말리다 지난해 10월 이혼했다. 이혼 조정 과정에서 양측은 재산분할 등을 합의한 것으로 알려졌다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지