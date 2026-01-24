이미지 크게보기 사진 = MBN '전현무계획3'

방송인 전현무가 곽튜브의 발언에 발끈한 모습을 보여 웃음을 안겼다.23일 방송된 MBN '전현무계획3' 15회에서는 전현무, 곽튜브(곽준빈)가 광양 먹트립에 나선 가운데, ‘먹친구’ 한지은이 합류하는 모습이 그려졌다.이날 방송에서 전현무는 55년 전통 제첩 반상 맛집을 찾아 제첩 국을 시식했다. 그는 제첩 국에 들어 있는 부추를 보며 "부족한 비타민 A는 부추로 보충하면 된다"고 말했다.이에 곽튜브는 "이거 어떻게 보면 전현무 특선이다"고 돌직구를 날렸고, 전현무가 "왜?"고 묻자 곽튜브는 "제첩에 부추에 남자에 좋은 건 다 (들어있다)"고 남자에 좋은 요리라고 발언했다.곽튜브의 말을 들은 전현무는 따가운 눈빛을 보내며 발끈했고, 제작진도 자막으로 "힘을 내요 우리의 무대장"고 응원의 말을 건네 폭소를 유발했다.한편, 지난해 '주사 이모' 논란이 불거진 후 전현무는 박나래, 키와 함께 불법 의료 시술 의혹에 휘말렸다. 이에 최근 9년 전 차량 내 수액 투여 논란과 관련해 진료 기록을 공개하며 해명에 나섰으며, 해당 기록에 발기부전 치료제인 '엠빅스'가 처방된 사실이 알려졌다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr