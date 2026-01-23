배우·인플루언서 부부라더니…오은영, 결국 우려 표했다 "엄마 불안이 학습 돼" ('금쪽같은')

사진제공=채널A

배우 조지환의 딸이 금쪽이로 출연한다.23일 오후 9시 방송되는 채널A ‘요즘 육아 - 금쪽같은 내 새끼’에서는 ‘배우 조지환 부부와 붙어야 사는 초3 딸’의 두 번째 이야기가 공개된다.이날 스튜디오에는 배우 조지환과 인플루언서 아내가 출연해 육아 고민을 털어놓는다. 부부의 고민은 엄마, 아빠와 떨어지면 단 1분도 버티지 못하는 초등학교 3학년 딸 때문이라고. 늘 부모의 곁을 떠나지 못하는 아이의 모습에 배우 조지환 부부는 깊은 걱정을 안고 있다고 전한다.선공개 영상에서는 평소 화목한 것으로 알려진 부부 사이에 긴장감이 감도는 모습이 포착된다. “혼자 보내야 한다”는 아빠와 “길이 위험해 데려다줘야 한다”는 엄마의 의견이 대립하는 가운데, 이를 지켜보던 오은영 박사는 엄마의 불안이 아이에게 학습될 수 있다며 우려를 표하며 부부에게 일침을 던진다.엄마와 함께 한 건물에 도착한 금쪽이의 수상한 행동이 눈길을 끈다. 엘리베이터 앞에서 갑자기 멈추어 서더니 낡아 보여 추락할 것 같다며 계단을 이용하겠다고 고집을 부리는 것. 금쪽이는 일상에서도 과도한 걱정과 불안에 시달리는 모습을 보이며, 전쟁이나 아파트 붕괴를 걱정하는 등 불안 신호를 드러낸다. 조지환의 초3 딸은 무엇을 두려워하고 있는 것일지 관심이 집중된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr