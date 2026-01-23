유재석, 또 미담 터졌다…'무결점 납세' 재조명 됐는데, 동료 위해 오픈런 포착 ('놀뭐')

/ 사진=텐아시아 DB

유재석이 최홍만을 위해 ‘두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)’ 웨이팅 줄서기를 한다.오는 24일 오후 6시 30분 방송되는 MBC 예능 ‘놀면 뭐하니?’에서는 제주도에 가서 최홍만의 소원을 들어주는 멤버들의 모습이 그려진다.제주도에 도착한 유재석과 김광규는 최홍만의 소원 중 하나가 ‘두쫀쿠’ 먹기라는 것을 알게 된다. 요즘 인기를 끌고 있는 디저트 ‘두쫀쿠’를 아느냐는 제작진의 질문에, 두 사람은 “나도 먹어 봤다”면서 발끈한다.이어 두 사람은 가게 오픈 시간에 맞춰 분주히 움직인다. 그러나 이른 시간에 안심하고 있던 두 사람 앞에 가게 오픈 전부터 웨이팅을 하는 사람들이 보이고, 조급해진 두 사람은 헐레벌떡 달려간다. 평소 맛집 웨이팅을 싫어한다고 밝혀왔던 유재석은 최홍만을 위해 웨이팅 대열에 합류한다.공개된 사진 속 무언가를 사기 위해 줄을 서는 유재석의 보기 드문 모습이 포착돼 눈길을 사로잡는다. ‘두쫀쿠’ 웨이팅 중인 어린이는 꿈인지 생시인지 모를 귀여운 반응을 보이고, 유재석과 김광규는 시민들과 도란도란 수다를 떨며 웨이팅 시간을 보낸다.이어 최홍만의 커다란 손에 쥐어져 ‘초코볼’이 되어버린 ‘두쫀쿠’가 시선을 강탈한다. ‘두쫀쿠’를 사기 위한 유재석과 김광규의 웨이팅 여정은 과연 어땠을지, 이와 함께 모든 걸 ‘쁘띠’ 사이즈로 만드는 최홍만의 감격스러운 ‘두쫀쿠’ 먹방에 기대가 모인다.한편, 유재석은 최근 가수 겸 배우 차은우가 200억 원대 탈세 의혹에 휩싸이면서, 과거 고강도 세무조사에서도 논란이 없는 '무결점' 사례로 재조명되고 있다. 세무사에 따르면 유재석은 일반적인 선택과 달리 추계 신고 방식을 유지해왔다고. 이는 100억을 벌면 41억을 세금으로 내는 구조다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr