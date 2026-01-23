사진제공=NEW, 외유내강

영화 '휴민트'의 조인성, 박정민이 스크린이 터질 듯한 뜨겁고 팽팽한 브로맨스 액션을 예고한다. 앞서 화사와의 영화 시상식 축하 무대에서 달달한 멜로 눈빛을 보여줬던 박정민은 이번에는 흰자를 드러낼 만큼 매서운 눈빛을 보여준다.2월 11일 개봉하는 '휴민트'는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기.'휴민트'에서 조인성과 박정민, 두 배우의 뜨거운 액션 호흡이 극장가에 새로운 열기를 불러일으킨다. 시원시원한 액션 연기부터 깊은 감정 연기까지 믿고 보는 배우 조인성과, 작품마다 새로운 얼굴을 선보여온 변신의 귀재 박정민이 각각 국정원 조 과장, 보위성 박건으로 분해 강렬한 시너지를 낼 예정이다.두 배우가 함께 완성한 액션 장면은 스크린을 가득 채우는 에너지로 관객에게 강렬한 쾌감을 선사한다. '휴민트가 노출된 사건' 앞에 서로 다른 목적을 지닌 인물로 맞서는 조인성과 박정민은 거친 액션 속에서도 미묘한 감정의 충돌을 섬세하게 그려냈다. 공개된 스틸에서는 두 사람의 긴장감 넘치는 대립 구도가 기대감을 모은다.두 배우는 현실에서는 깊은 신뢰를 바탕으로 한 브로맨스를 보여준다. 조인성은 "이미 함께 작업한 경험이 있어 마음이 편했고, 현장에서 선후배의 가교 역할을 해준 박정민 덕분에 더욱 몰입도 높은 호흡을 만들어갈 수 있었다"라며 고마운 마음을 전했다. 박정민은 "조인성 선배님과 함께할 때는 어떤 연기를 해도 믿어줄 것 같은 안도감 덕분에 자신 있게 연기할 수 있었다"라고 화답했다.'휴민트'는 2월 11일 개봉, 설 연휴 극장에서 만날 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr