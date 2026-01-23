XG/ 사진=XGALX

그룹 XG가 첫 정규앨범 'THE CORE - 核'을 발매한다.XG(주린, 치사, 히나타, 하비, 쥬리아, 마야, 코코나)는 23일 자정 전 세계 주요 음원 사이트를 통해 첫 정규앨범 'THE CORE - 核'(더 코어 - 핵)을 발매했다. XG는 23일 오후 7시 공식 SNS 채널을 통해 리드곡 'HYPNOTIZE'(힙노타이즈) 뮤직비디오를 공개하며 컴백 열기를 달굴 예정이다.XG의 첫 정규앨범인 'THE CORE - 核'은 트렌드나 장식을 넘어, 음악과 존재의 근원에 초점을 맞췄다. 앨범에는 'XIGNAL (The Intro)'(씨그널 (더 인트로)), 'GALA'(갈라), 'ROCK THE BOAT'(록 더 보트), 'TAKE MY BREATH'(테이크 마이 브레스), 'NO GOOD'(노 굿), 'HYPNOTIZE', 'UP NOW'(업 나우), 'O.R.B (Obviously Reads Bro)'(오비어슬리 리즈 브로), '4 SEASONS'(포 시즌스), 'PS118'(피에스118)까지 총 10곡이 수록됐다.특히 앨범의 리드곡 'HYPNOTIZE'는 환상적인 사운드와 리드미컬한 피아노가 조화를 이루는 하우스 넘버로, 현실과 꿈의 경계를 오가는 듯한 강한 몰입감을 선사하는 곡이다. 시선과 분위기만으로 상대를 끌어당기는 매혹과 최면을 테마로 구성, XG의 리듬과 세계관에 점점 빠져들며 헤어 나올 수 없는 서사를 그려낸다.단순한 매혹을 넘어 자신감과 주체성, 그리고 XG만의 강렬한 에너지를 응축한 'HYPNOTIZE' 음원이 공개된 가운데, XG는 앞서 멤버 7인의 'HYPNOTIZE' 비주얼 티저와 뮤직비디오 티저를 순차적으로 오픈하며 글로벌 화제성을 선점했다.첫 정규앨범 'THE CORE - 核'으로 컴백한 XG는 23일 KBS2 '뮤직뱅크'에서 리드곡 'HYPNOTIZE' 무대를 선보인다. 이어 XG는 오는 31일 한국에서 오프라인 팬 사인 이벤트를 개최하며 팬들을 가까이 만날 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr