/ 사진=텐아시아 DB

200억 원대 탈세 의혹에 휩싸인 그룹 아스트로 멤버이자 배우 차은우를 둘러싸고 광고업계의 움직임이 빨라지고 있다. 논란 이후 주요 브랜드들이 관련 홍보물을 정리하며 거리 두기에 나서는 분위기다.신한은행은 지난 22일 자사 유튜브 채널과 공식 SNS에 게시돼 있던 차은우 관련 광고 영상과 이미지를 모두 비공개 처리했다. 공식적인 입장을 내놓지는 않았지만, 논란이 불거진 직후 이뤄진 조치라는 점에서 배경에 관심이 쏠린다.신한은행은 앞서 고(故) 김새론과의 미성년 교제 의혹이 제기됐던 배우 김수현을 대신해 차은우를 모델로 기용한 바 있다. 이로 인해 연이어 모델 리스크에 직면했다는 평가도 나온다.스킨케어 브랜드 아비브 역시 유사한 대응에 나섰다. 공식 유튜브 채널에 게재돼 있던 차은우 출연 영상은 비공개로 전환됐고, 인스타그램과 X 등 SNS 계정에 게시됐던 관련 이미지도 삭제된 상태다.아비브는 지난해 8월 차은우를 글로벌 앰버서더로 선정한 바 있다. 그러나 탈세 의혹이 알려지면서 브랜드 역시 거리두기를 시작한 모양새다,특히 이번에 제기된 탈세 의혹의 규모가 약 200억 원에 달하는 것으로 알려지면서 파장은 더욱 커지고 있다. 해당 금액은 연예인 개인에게 부과된 추징액으로는 이례적인 수준으로 전해진다.앞서 지난 22일 한 매체의 보도에 따르면, 차은우는 국세청으로부터 소득세 등 탈세 혐의로 200억원이 넘는 세금 추징을 통보 받았다. 국세청은 차은우가 모친 명의의 법인을 통해 소득을 분산시키는 방식으로 개인 소득세보다 낮은 세율인 법인세를 적용받아 세금을 탈루했다고 보고 있다. 국세청은 해당 법인이 실질적인 용역을 제공하지 않은 페이퍼 컴퍼니에 해당한다고 판단한 것으로 전해졌다.이에 대해 소속사 판타지오 측은 22일 "모친이 설립한 법인의 실질 과세 대상 여부가 핵심 쟁점"이라며 "아직 최종 확정된 사안이 아니며 법적 절차에 따라 적극적으로 소명하겠다"는 입장을 밝혔다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr