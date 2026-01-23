사진=웨이크원

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 팬들에게 진솔한 마음을 고백한다.제로베이스원(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 23일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 스페셜 리미티드 앨범 '리플로우(RE-FLOW)'의 수록곡 '로지즈(ROSES)'를 발매한다.'로지즈'는 일렉 기타가 돋보이는 밴드 사운드 기반의 미디엄 템포 팝 장르의 곡으로, 제로즈(ZEROSE, 팬덤명)를 향한 멤버들의 사랑을 솔직하게 표현한 팬 헌정곡이다. 제로즈와 함께한 모든 순간, 온 세상을 가진 듯 찬란한 마음을 제로베이스원의 청량하면서도 희망찬 보컬로 그려냈다. 특히, 곡 전반에 장미의 향기처럼 스며드는 설렘 가득한 노랫말은 리스너들의 마음에 오래도록 잔향처럼 머물 것으로 기대된다.음원과 함께 공개되는 뮤직비디오는 애니메이션 형식으로 제작됐으며, 제로베이스원과 제로즈의 애틋한 관계를 그려낸 것이 특징이다. 서로의 사랑으로 피워낸 장미는 이들을 끈끈히 이어주는 매개체다. 데뷔부터 지금까지, 지난 2년 6개월간 쌓아 올린 경험들을 시각적으로 응축해 감동을 더할 전망이다.'리플로우'는 데뷔 이래 치열하게 달려온 제로베이스원이 비로소 음악을 통해, 시간의 결을 따라 쌓인 감정과 순간들을 이야기하는 앨범이다. 첫 번째 수록곡 '러닝 투 퓨처(Running To Future)'에 이어 두 번째 수록곡 '로지즈'가 차례로 베일을 벗는 가운데, 각 곡의 서사는 하나의 흐름처럼 이어지며 제로베이스원의 과거, 현재, 미래를 모두 담아내 눈길을 끈다.제로베이스원은 오는 2월 2일 오후 6시 스페셜 리미티드 앨범 '리플로우'를 발매한다. 이에 앞서 이날 오후 6시 수록곡 '로지즈'의 음원과 뮤직비디오를 선공개하며 컴백 열기를 달군다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr