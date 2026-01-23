/ 사진=SNS

잡지 맥심 모델로 얼굴을 알린 BJ 겸 유튜버 박민정이 유튜버 송형주와 결혼 소식을 직접 전했다.박민정은 22일 자신의 SNS에 장문의 글을 올리며 결혼을 공식화했다. 그는 “스무 살 초반에 활동을 시작해 정신없이 달려오다 보니 벌써 10년이라는 시간이 흘렀다. 태어나서 정말 많은 관심도 받아보고, 가끔 우당탕탕 실수도 했지만 여러분 덕분에 너무 행복한 나날들이었다. 항상 너무 감사하고 또 감사드린다”고 팬들에게 감사의 마음을 전했다.이어 “그 시간 속에서 부족한 저를 옆에서 묵묵히 챙겨주고 아껴주는 사람을 만났다”며 결혼을 결심하게 된 배경을 밝혔다. 박민정은 예비 신랑에 대해 “같이 있다보면 배울점이 많고 멋있는 사람”이라며 “함께 있을때 점점 더 성장하는 제 자신을 보면서 이 사람과 평생 같이하고싶다는 생각이 들었다”고 애정을 드러냈다.또 그는 “늘 지켜봐 주시고 응원해 주신 팬분들 실망하지 않도록 예쁘고 행복하게 잘 사는 모습 보여드리겠다”며 “인생의 새로운 2막이라 생각하고 앞으로 더 열심히 활동하는 민정이가 되겠다”고 다짐했다. 글 말미에는 “나 시집 간다. 다들 못 갈 거라 놀렸지만 진짜 간다”라는 재치 있는 문장으로 소감을 마무리했다.예비 신랑 송형주는 구독자 약 76만 명을 보유한 유튜브 채널 ‘핫스튜디오’를 운영 중으로, 송형주 역시 SNS를 통해 결혼 소감을 밝혔다. 그는 “평생을 함께할 사람을 만나 결혼하게 됐다”며 “저를 긍정적인 방향으로 이끌어주는 이 사람과라면 미래를 약속해도 되겠다는 확신이 들었다”고 전했다. 이어 “결혼 이후에도 지금까지 보여드린 모습 그대로, 변함없이 재미있는 콘텐츠로 찾아뵙겠다”며 “앞으로의 모습도 지켜봐 달라”고 덧붙였다.한편 1995년생인 박민정은 모델 겸 유튜버로 활동하며 맥심 모델로 주목받았고, 웹예능 ‘우마게임’ 등에 출연했다. 1994년생인 송형주는 유튜브 채널 ‘핫스튜디오’를 통해 꾸준히 콘텐츠를 선보이고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr