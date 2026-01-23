사진=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단 월드투어의 시작인 고양 공연이 선예매에서 매진됐다.방탄소년단(BTS)은 오는 4월 9일, 11일, 12일 총 사흘간 고양종합운동장 주경기장에서 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN GOYANG'을 개최한다. 지난 22일 진행된 팬클럽 선예매는 3회차 전석 완판됐다. 미국 탬파와 스탠퍼드 공연은 폭발적인 인기에 힘입어 두 지역 모두 1회씩 추가 공연을 확정했다. 특히 스탠퍼드 스타디움에서 단독 공연을 여는 것은 콜드플레이(Coldplay)에 이어 방탄소년단이 두 번째다.'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG''은 고양에서 포문을 연 뒤 4월 17~18일 일본 도쿄돔에서 공연을 이어간다. 이후 북미, 유럽, 남미, 아시아 등지를 방문할 예정이다. 이번 공연은 총 34개 도시에서 81회에 걸쳐 펼쳐지며 이는 K-팝 투어 사상 최다 회차다.방탄소년단에 대한 글로벌 관심은 도처에서 확인할 수 있다. 지난 19일 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령은 "이번 콘서트가 성사된 것을 환영한다. 이는 역사적 순간"이라고 평가했다. 방탄소년단의 멕시코 공연은 오는 5월 7일, 9일, 10일 에스타디오 GNP 세구로스(Estadio GNP Seguros)에서 개최된다. 해외 주요 매체들도 일제히 주목했다. 미국 포브스(Forbes)는 "한국 아티스트의 투어 역사에 새로운 기준을 세우는 규모"라고 전했고 USA 투데이(USA Today)는 "이번 공연을 통해 또 한 번 역사를 새로 쓸 것으로 기대된다"라고 보도했다.방탄소년단은 3월 20일 정규 5집 'ARIRANG'(아리랑)을 발매한다. 총 14개 트랙이 수록되며 팀의 정체성과 그리움, 깊은 사랑이라는 보편적인 감정을 다룬다. '지금의 방탄소년단'을 녹인 진정성 있는 음악을 들려줄 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr