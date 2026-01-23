김연아, 불면 증상 고백했다…"빨리 잠 못 들고 자주 깨"('겉바속톡')

사진=텐아시아DB

김연아가 은퇴, 결혼 후 잠이 오지 않아서 늦게 자는 습관이 생겼다고 밝혔다.지난 22일 유튜브 채널 '식빵언니 김연경'에는 '【겉바속톡ep1】세계관 대충돌! 드디어 성사된 황제들의 만남. 아니, 이게 진짜로 된다고?'라는 제목의 영상이 게시됐다.김연경은 김연아에게 "늦게 자고 늦게 일하는 패턴이 됐다고 하더라"고 질문했다. 김연아는 "내일 아무것도 없다면 일찍 주무시냐"고 역질문했다. 김연경은 "늦게 자려고 해도 졸리더라"며 "웃지 마라. 나이 때문이라고 하지 마라"면서 웃음을 자아냈다.김연아는 "저도 언제부터 이랬는지 기억이 안 난다. 운동할 때는 잠에 대한 스트레스가 없었다. (지금은) 빨리 잠에 못 드는 스타일이다. 잠드는 데 시간이 좀 걸리고 잠귀도 밝아서 자주 깬다"라고 밝혔다. 이어 "지금은 규칙적인 생활을 안 하고 있어서 내일 일찍 일이 없으면 여유 부리게 된다. 그런 식으로 패턴이 잡히다 보니까 언제부턴가 좀 늦게 잔다"라고 이야기했다. 또한 "음악하는 분들이 늦게 일 시작하고 늦게 끝나다 보니 남편(고우림)과 맞춰진 느낌이다"라고 털어놓았다.김연경은 "뭐 하다 늦게 자냐. 릴스나 쇼츠 이런 거 보시냐"고 물었다. 김연아는 "TV도 보고 유튜브도 보고 릴스도 본다"며 "특별하게 뭘 안 하는데 잠이 안 오니까 그런 걸로 시간을 좀 떼운다. 졸리지 않으니까 못 자는 거다"라고 답했다. 최근 본 것 중에 재밌었던 걸 묻자 "뜨는 건 강아지를 좋아해서 자주 보다 보니까 강아지가 뜬다. 제가 자주 보는 강아지들이 여러 마리가 있다. 그런 거 보고 대리만족한다. 완전 100% 쏟을 수 있을 때 키우고 나중에 키우고 싶다"고 했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr