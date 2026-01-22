사진 = ENA·SBS PLUS '나는솔로' 캡처

사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

'나는 솔로' 29기 출연자 영숙이 방송 중 영식에게 남긴 직설적인 발언에 대해 미안한 마음을 전하며 직접 사과했다는 사실을 공개했다.ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '라이브 방송에 영상 통화로 찾아온 영숙 교수님의 등장이라'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 최종회 방영 이후 진행된 유튜브 라이브 방송에서 영숙은 해외 출장 일정으로 인해 영상 통화로 출연 소감을 대신했다. 영숙은 짧은 시간 동안 여러 관계에 깊이 몰입하다 보니 자신도 모르게 감정적이었던 순간들이 있었다고 돌아보며 그 과정에서 상처를 입은 사람들에게 죄송하다는 뜻을 밝혔다.특히 영숙은 방송 당시 영식에게 건넸던 조언이 안타까운 마음에서 비롯된 것이었으나 표현 방식이 거칠었던 점을 반성했다. 영숙은 방송을 시청하며 영식이 상처받지 않았을까 걱정되는 마음에 따로 연락해 사과를 전했다고 설명했다. 과거 영숙은 영식에게 "너무 솔직한 것은 이기적일 수 있다"라거나 "정신 차려야 한다" 등의 날카로운 충고를 남겨 시청자들 사이에서 '오은영숙'이라는 별명을 얻으며 큰 화제를 모은 바 있다.라이브 방송에는 영숙을 포함해 순자와 영식도 개인적인 사정으로 참석하지 못했다. 영자는 영식을 포함한 불참자 모두가 방송에 나오고 싶어 했으나 불가피한 사정이 있었다고 대신 상황을 전했다. 영식은 방송 내내 여러 출연자에게 동시에 호감을 표현하거나 일방적인 소통 방식으로 일부 시청자들에게 빈축을 사기도 했다.이와 관련해 최근 직장인 익명 커뮤니티에서는 영식의 퇴사설이 제기되어 눈길을 끌었다. 같은 회사 재직자라고 주장하는 한 작성자는 영식이 팀장에게 사직 의사를 밝히고 인사를 나눈 뒤 회사를 떠났다고 주장했으나 이에 대한 영식 측의 공식적인 입장은 아직 확인되지 않았다. 영숙은 영상 통화 마무리 인사를 통해 부족한 점이 있음에도 따뜻한 선플로 응원해준 시청자들과 29기 동료들에게 감사의 인사를 남기며 다음 만남을 기약했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr