방송인 서장훈이 리와인드 남편이 보낸 문자에 분노했다.22일 방송된 JTBC '이혼숙려캠프'에서는 리와인드 부부의 가사조사가 진행다.이날 방송에서 아내 측 가사 조사 영상이 공개됐고, 남편은 친구 앞에서도 아내를 몰아붙이면서 5년째 반복된 질책을 했다. 아내는 서러웠던 이유로 처가 식구들에게 상처를 준 사연을 꼽았다.아내는 "엄마한테는 가슴에 대못이 박혔을 것 같은데 '그렇게 밖에 못 키워서 보내냐', '데려가라'고 했다. 가정 교육을 이렇게 밖에 못 받았냐 등 폭언을 했다"고 말헀고, 이어 남편이 장인과 장모에게 보낸 문자가 공개돼 충격을 안겼다.제작진이 공개한 남편의 문자에는 장모가 "김서방 미안하네"라고 메시지를 보냈고, 장모의 문자에 남편은 "제가 아파서 지금은 병원에 있지만 빨리 회복해서 퇴원하면 친정으로 보내겠습니다. 다시 제대로 사람답게 가르쳐서 보내주세요"고 답장을 했던 것. 장인에게도 마찬가지였다.남편은 "와이프가 정신을 못 차리니 '데려가시오' 뉘앙스로 말한거다"고 해명했지만 이를 지켜보던 진태현은 "저건 뉘앙스가 아닌데?"고 놀라움을 감추지 못했고, 박하선도 "남편분 되게 심각한 거다. 이렇게 따지면 남편분도 사과할게 있다"고 지적했다.결국 서장훈은 "이혼을 하든 안 하든 간에 장모님한테 저런 식으로 문자 보내는 게 상식적이지 않다. 안 살 거면 안 살지 저런 문자는 왜 보내냐"며 "이거 안 살았음 좋겠어 이거고 저거고 간에 쌓인 게 많고 트라우마가 많고 그냥 때려치워라"고 분노했다. 또 서장훈이 "왜 남편과 살려고 하는 거냐"고 묻자 아내는 "남편을 아직도 좋아한다"고 답했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr