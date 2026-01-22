사진제공=케이하트엔터테인먼트

한류 콘텐츠와 엔터테인먼트 산업의 새로운 중심축을 지향하는 케이하트엔터테인먼트(K HEART ENTERTAINMENT)가 출범했다. 이준기를 톱스타 반열에 올리는 데 기여했던 황정현 대표가 이끄는 회사다.'케이하트'(K HEART)의 'K'는 코리아(KOREA)의 약자로, 한국 엔터테인먼트 산업에서 '심장'(HEART)과 같은 역할을 하겠다는 비전을 담고 있다. 매니지먼트 사업 영역 뿐만 아니라 한류 콘텐츠의 지속 가능한 성장과 인재 육성을 핵심 가치로 삼고 있는 회사다.케이하트엔터테인먼트는 기존 매니지먼트 구조를 넘어, 매니지먼트·에이전시 사업을 기반으로 기획·홍보·마케팅·제작·투자까지 아우르는 종합 엔터테인먼트 기업으로서 포괄적 사업 영역을 확장할 계획이다.우선 소속 아티스트의 체계적인 성장 관리를 위한 매니지먼트와 에이전시 기능을 고도화하는 한편, 브랜드·콘텐츠·플랫폼을 연계해 아티스트와 프로젝트의 시장 가치를 극대화한다는 전략이다. 또한 향후 드라마, 영화, 예능은 물론 숏폼 콘텐츠 제작을 추진하며, 변화하는 미디어 환경에 맞춘 IP(지식재산) 중심 콘텐츠 제작 역량을 강화할 방침이다. 여기에 콘텐츠 및 투자, 부가사업 전개를 병행해 안정적인 수익 구조와 장기적인 성장 동력을 확보하겠다는 구상이다.케이하트엔터테인먼트를 이끄는 황정현 대표는 국내 엔터테인먼트 업계에서 25년의 오랜 경험과 전문성, 탄탄한 네트워크를 쌓아온 인물이다. 황 대표는 영화 '왕의 남자'로 단숨에 스타덤에 오르며 신드롬을 일으켰던, 무명의 이준기를 멘토엔터테인먼트 시절부터 한류 스타로 도약하는 데 실질적인 기여를 한 인물로 알려져 있다. 아이스타엔터테인먼트 재직 당시에는 권상우·문근영·김주혁·김민정 등 스타 배우들의 홍보 매니저로 활동했으며, 배우 김남길·하석진의 무명 신인 시절 매니저로 함께하며, 그들의 성공적인 데뷔를 도왔다.케이하트엔터테인먼트에는 배우 공형진, 연애 예능 '돌싱글즈6' 출연으로 대중적 인지도를 쌓은 노정명, 한국예술종합학교(한예종) 출신 배우 한유정, 그리고 종합격투기 선수 박대성이 소속돼 있다.케이하트엔터테인먼트 황정현 대표는 "'K HEART'라는 이름에는 K-콘텐츠의 중심에서 아티스트와 콘텐츠, 산업을 건강하게 순환시키는 핵심 축이 되겠다는 의지가 담겨 있다"며 "K 엔터테인먼트의 본질과 가치를 지키면서, 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 콘텐츠와 인재를 지속적으로 배출하는 회사로 성장해 나가겠다"라고 출범 소감을 밝히며 성원을 당부했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr