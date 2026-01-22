사진=텐아시아DB

사진=텐아시아DB

가수 겸 배우 차은우가 탈세 의혹을 받는 가운데, 적극 소명하겠다고 입장을 밝혔다.22일 차은우 소속사 판타지오는 "차은우의 모친이 설립한 법인이 실질 과세 대상에 해당되는지가 주요 쟁점인 사안"이라며 "현재 최종적으로 확정 및 고지된 사안이 아니며 법 해석 및 적용과 관련된 쟁점에 대해 적법한 절차에 따라 적극 소명할 예정"이라고 전했다.이어 "해당 절차가 조속히 마무리될 수 있도록 아티스트와 세무대리인은 성실히 협조할 예정"이라며 "차은우는 앞으로도 국민의 한 사람으로서 세무 신고 및 법적 의무를 성실히 이행할 것을 약속드린다"고 덧붙였다.이날 한 매체의 보도에 따르면 국세청은 차은우에게 소득세 등 200억 원이 넘는 세금 추징을 통보했다. 이는 차은우가 지난해 7월 군 입대 전 받은 세무조사 결과에 따른 것이다.차은우는 본래 소속사가 있었음에도 가족 회사를 따로 만드는 편법으로 세금을 낮추려고 했다는 의혹을 받는다. 차은우 측은 국세청의 판단에 불복해 '과세 전 적부심사'를 청구했으며, 현재 결과를 기다리고 있는 것으로 알려졌다.앞서 차은우의 모친이 차린 A법인과 현 소속사 판타지오는 차은우의 연예활동 지원 용역 계약을 맺은 후, 소득에 대해 A법인, 판타지오, 차은우가 나눠 가졌다. 국세청은 A법인을 차은우의 연예활동에 실질적인 용역을 제공하지 않은 '페이퍼컴퍼니'라고 판단, 차은우와 모친이 45%에 달하는 소득세를 줄이기 위해 소득세율보다 20% 이상 낮은 법인세율을 적용 받는 꼼수를 썼다고 봤다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr