'프렌드 오브 블랑팡(Friend of Blancpain)'이자 미쉐린 스타 레스토랑 이타닉 가든과 라망 시크레의 헤드 셰프인 손종원이 블랑팡과 함께 에스콰이어 코리아 2026년의 첫 번째 디지털 커버와 2월호 지면을 장식했다.'흑백요리사 2'에 백수저로 참가해 특유의 차분한 태도와 우아한 쿠킹 스킬로 화제를 모은 손종원은 블랑팡의 시그니처 드레스 워치 라인인 뉴 빌레레 컬렉션, 오랜 시간 함께해온 블랑팡 바티스카프 소장 피스와 이날 촬영에 함께했다. 부드러우면서도 강렬한 무드, 정교하게 흐르는 시간의 미학을 담아낸 이번 화보에서는 블랑팡의 깊은 헤리티지와 다채로운 타임피스를 감상할 수 있다.인터뷰에서 손종원 셰프는 '흑백요리사 2'와 관련해 "(경연의 라운드를 더 해가면서) 양식 요리에서 점점 한식으로 변화해가는 과정을 보여드리고 싶었다"며 "마지막 디시는 완전 한식을 베이스로 요리해 해외 시청자들에게 한식을 알리고 싶었는데, 그전에 탈락해 아쉬움이 남는다"고 밝혔다. 한편 '흑백요리사 2'에 함께 출연한 임성근 셰프는 최근 음주 운전을 비롯해 '전과 6범' 논란에 휘말리며 방송가에 파장을 일으켰다.손 셰프는 요리를 위해 거의 모든 것이 집중된 자기 삶에 대해 이야기했다. "라망 시크레와 이타닉 가든의 쉬는 날이 다른데, 일주일에 하루가 겹친다. 방송 활동 등을 빼면 한 달에 온전히 쉴 수 있는 날은 하루나 이틀 정도"라며 "지난 3년 동안은 자의로 휴가도 거의 쓰지 않았다. 내가 주방을 지키고 있어야 할 때라고 생각했기 때문"이라고 밝혔다.그는 "새벽에 운동하는데, 그건 몸을 키우려는 게 아니라 관절의 가동 범위를 관리하고 근력과 지구력을 기르기 위해서다"라며 "요리를 더 오래 하기 위해서 필요한 것들"이라고 밝혔다. 해외에서 요리하다 한국에 온 셰프의 입장에서 한식의 강점에 관해 설명하기도 했다. 그는 "우리 음식이 뭐가 다른지를 생각해보면, 확실한 건 나물과 채소를 먹는 문화다"라며 "우리는 당연하게 생각하지만, 해외의 시각에서 보면 '이 풀때기를 이렇게 다양하게 조리한다고?'라며 놀랄 수밖에 없는 것"이라고 밝혔다.그는 업장에서는 요리도 중요하지만, 그 외의 서비스도 중요하다며 "우리 레스토랑에선 손님이 식사를 시작하자마자 왼손잡이인지 오른손잡이인지를 파악한다"라며 "그에 맞는 음식의 배열이 있기 때문인데, 신경 쓰지 않아도 될 것 같은 이런 원칙들을 지키는 게 필요하다"고 밝혔다.손종원이 장식한 디지털 커버는 '에스콰이어' 인스타그램 계정과 웹사이트에서 확인할 수 있다. 또한 지면을 장식한 '에스콰이어' 2026년 2월호 화보 및 인터뷰는 서점에서 구매할 수 있으며, 이후 '에스콰이어' 코리아 웹사이트에도 업로드될 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr