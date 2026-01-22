사진=텐아시아DB

배우 박신혜가 아버지 건강 문제로 눈시울을 붉혔다.지난 21일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈')에는 배우 박신혜가 출연했다.고향이 광주인 박신혜는 과거 연습생 생활을 하기 위해 상경했는데, 당시 초등학교 6학년이었던 박신혜의 꿈을 위해 온 가족이 서울로 오게 됐다고 한다. 박신혜는 "상황이 여의치는 않았다. 처음엔 반대하셨다. 집안 사정이 안 좋고 제가 너무 어려서 혼자 보내긴 위험하다고 했다"고 회상했다. 이어 "안방에서 엄마와 자려고 누웠는데, 그 말을 듣는데 마음 한편에서 '안 될 것 같다'는 생각이 들었다. 엄마에게 지금이 아니면 안 될 것 같다고 말했다. 그 말을 하자마자 엄마가 '알았다'. 광주의 모든 살림을 접고 네 가족 닥 같이 상경했다"고 전했다.박신혜는 일심양면 서포트해준 가족들에게 고마운 마음을 표했다. 박신혜는 "얼마 전 아버지가 뇌동맥류 판정을 받으셨다. 심장 쪽에도 질환이 발견됐다. 우리 아빠가 '내가 알던 슈퍼맨은 아니구나' 생각했다"며 눈물을 보였다. 이어 "뇌동맥류라는 게 언제 터질지 모르니까 무섭다"며 눈물을 닦았다.박신혜는 "요즘은 저도 나이 들어간다고 느끼는 게 장례식 갈 일이 자주 생긴다. 아직은 많이 남았지만 내가 생각하는 것만큼 부모님과의 시간이 길지 않겠다 싶더라. 가족의 소중함을 더 깨닫게 된다"고 털어놓았다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr