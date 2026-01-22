사진제공=티빙

사진제공=티빙

티빙 '환승연애4'가 높은 화제성을 보여주고 있다. 티빙 측은 '환승연애4'의 포상휴가도 계획하고 있다.'환승연애4'는 1월 3주차 TV-OTT 비드라마 화제성 부문에서 4위를 기록했다. 앞서 1위를 차지한 바 있던 '환승연애4'는 최종화까지 화제성을 이어갔다.뿐만 아니라 '환승연애4'는 티빙 15주 연속 주간 유료가입기여자수 1위를 차지했다.'환승연애4'는 역대 시즌 중 최고 성과라는 내부 평가로, 포상휴가도 떠나는 것으로 알려졌다. 아직 구체적인 휴가 장소는 정해지지 않았다.지난 21일에는 '환승연애4' 최종화가 공개됐다. 최종 네 커플이 탄생했다. 홍지연과 김우진, 박지현과 정원규가 '재회'를 택했고, 성백현은 최윤녕과, 박현지은 조유식 '환승'을 택했다. 또한 이날 방송에서는 블랙핑크 제니가 스페셜 게스트로 함께했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr