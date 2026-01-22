사진=제니 SNS

그룹 블랙핑크 멤버 제니가 화려한 생일을 인증했다.제니는 지난 21일 자신의 인스타그램에 "THANK YOU FOR ALL OF THE BIRTHDAY WISHES 🖤"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 제니가 자신의 지인들과 함께 행복한 생일을 보내고 있는 모습. 특히 제니는 화려한 의상과 대비되는 귀여운 캐릭터 선물들 앞에서 미소를 짓고 있어 눈길을 끌었다.앞서 실내 흡연 논란이 있었던 제니는 최근 생일초에 불을 붙이는 게시물을 올렸다가 화제를 일으켰다.한편 제니는 지난 16일부터 오는 29일까지 서울 종로구 유스퀘이크에서 첫 번째 사진전 'JENNIE PHOTO EXHIBITION [J2NNI5]'를 개최하고 팬들과 만나는 중이다. 이번 전시와 함께 전 세계 3000부 한정 수량의 사진집도 발매됐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr