사진=장윤주 SNS

모델 겸 배우 장윤주가 남다른 아우라를 보였다.장윤주는 지난 20일 자신의 인스타그램에 "같은 옷, 다른 감정, 닮아있는 우리 :)"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 장윤주가 배우 전여빈과 함께 촬영을 진행한 모습. 특히 장윤주의 본업 모먼트에 그의 남편은 해당 게시물에 하트가 눈에 가득한 이모티콘을 붙여 눈길을 끌었다.한편 장윤주는 1997년 데뷔해 올해 28주년을 맞았다. 2015년, 4살 연하의 산업 디자이너 겸 사업가 정승민과 결혼해 2017년 딸 리사 양을 낳아 슬하에 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr