배우 박신혜가 아버지 건강 문제와 자신의 어린 시절을 회상하며 눈물을 보였다.21일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈')에 출연한 박신혜는 연예계 데뷔 전 가족과 겪었던 생활고를 솔직하게 털어놨다.이날 방송에서 박신혜는 "아버지가 얼마 전 뇌동맥류 판정을 받으셨다. 심장 쪽에도 질환이 발견됬대"며 "우리 아버지는 내게 슈퍼맨시였다. 이제는 '내가 알던 슈퍼맨이 아니시구나'라고 생각했다. 언제 터질지 모르니까 무섭다"며 눈물을 보였다.이어 박신혜는 "요즘은 나이 들어간다고 느끼는 게 장례식을 자주 갈 일이 생기다 보니까, 내가 생각하는 것만큼 부모님과의 시간이 길지 않을 수도 있겠구나. 가족의 소중함을 더 깨닫게 된다"고 얘기했다.그는 어린 시절 온 가족이 겪었던 생활고도 털어놨다. 박신혜는 "서울로 상경했을 때 반지하에서 가족과 생활했다. 화장실 변기가 같은 레벨이 아니라 살짝 위에 있었던 기억이 난다"고 말했다.연기를 하는 자신의 뒷바라지를 위해 부모님의 고생도 전했다. 박신혜는 "아버지는 택시를 운전하시고, 어머니는 보험 일과 학교 급식실 청소 등 다양한 일을 하셨다. 그럼에도 엄마는 단 한 번도 창피해하지 않으셨다"고 덧붙였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr