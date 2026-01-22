임성근 셰프 / 사진제공=넷플릭스

임성근 셰프가 전과 6범인 것으로 확인돼 충격을 안기고 있다. 음주운전 횟수를 속인 상황에서 추가 전과가 드러난 것. '흑백요리사2'로 인기몰이를 하던 임성근의 몰락은 삼일천하, 화무십일홍이라는 말을 떠올리게 한다.임성근의 전과 논란은 지난 18일 유튜브 채널 '임짱TV'를 통해 임성근이 자백하면서 시작됐다. 그는 영상에서 "술을 좋아하다보니 실수를 했다. 10년에 거쳐 3번 음주(운전)를 했다"고 털어놨다. 또한 자필 사과문을 공개하며 "제 가슴 한구석에 무거운 짐으로 남아 있던 과거의 큰 실수를 고백하고, 이에 대해 진심으로 사과와 용서를 구하고자 한다"고 해명했다.하지만 한 매체가 임성근의 '선수치기' 의혹을 제기하면서 파장이 커졌다. 해당 매체가 임성근의 음주운전 전력과 관련해 취재하며 그와 만나기로 한 상황에서 임성근이 유튜브를 통해 먼저 셀프 폭로했다는 것. 이에 대해 임성근은 "사전에 촬영한 영상에 업로드 예약을 걸어둔 것"이라며 "사태가 더 커지기 전에 먼저 이야기하고 싶었다"고 설명했다.'음주운전 3번'이라는 임성근의 당초 자백 역시 사실과 다르다는 것이 드러났다. 임성근은 "음주 후 차량에서 잠을 잤다"고 설명했지만 실제로는 음주 '운전'을 했던 것. 임성근은 "2020년 적발 당시 대리기사를 불렀지만 요금 문제로 실랑이가 벌어졌고, 기사가 차를 두고 떠났다"며 "집까지 얼마 남지 않은 상황에서 차를 두고 귀가했다가 다음 날 새벽 차량을 옮기다 단속에 걸렸다"고 말했다. 법원 판결문에는 당시 이동 거리가 약 200m로 기재돼 있다.음주운전 전력 역시 더 있었던 것으로 확인됐다. 판결문에 따르면 그는 1999년 9월 21일 음주운전 혐의로 벌금 500만 원을 선고받았다. 같은 해 8월 인천 부평구에서 서구 일대까지 약 3km를 혈중알코올농도 0.153% 상태로 운전하다 적발된 것으로, 당시 면허 취소 기준을 크게 웃도는 수치였다. 당시 그는 면허가 없는 상태에서 부인 소유의 오토바이를 운전한 것으로 확인됐고, 이 사건으로 37일간 구금되기도 했다.더욱이 해당 사건은 집행유예 기간 중 발생한 것으로 나타났다. 임성근은 앞서 1998년 3월 도로교통법 위반으로 징역 8개월에 집행유예 2년, 벌금 30만 원을 선고받은 상태였으며, 이후 항소했으나 2000년 기각됐다.이외에도 그는 2009년과 2017년 각각 음주운전으로 벌금 200만 원과 300만 원을 선고받았고, 2020년에는 서울 구로구 가리봉동에서 혈중알코올농도 0.14% 상태로 운전하다 적발돼 징역 1년에 집행유예 2년, 사회봉사 80시간과 준법운전강의 40시간을 명령받았다.임성근이 전과 5범이라는 사실이 확인되면서 여론은 더욱 악화됐다. 하지만 또 다른 범죄 전력도 드러났다.임성근은 "논란이 될 만한 사건이 하나 더 있다"며 "노량진 인근 주차장에서 주차 문제로 시비가 붙어 쌍방 상해(혹은 폭행)로 벌금을 낸 적이 있다"고 말했다. 이어 "실랑이 과정에서 양쪽 모두 상처가 나 벌금 30만 원 정도를 냈던 것으로 기억한다"며 "이외에 더 문제가 될 만한 사건은 현재 제 기억으로는 이것이 전부"라고 전했다.향후 계획에 대해서 임성근은 "계약 기간이 남아 있는 홈쇼핑 녹화분은 송출될 수밖에 없겠지만, 지상파와 종편, OTT 프로그램에는 출연하지 않겠다"고 방송 활동 중단 의지를 밝혔다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr