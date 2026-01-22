그룹 아이들/사진제공=큐브엔터테인먼트

그룹 아이들이 컴백을 앞두고 신곡의 시각적 콘셉트를 공개했다.아이들(미연, 민니, 소연, 우기, 슈화)은 22일 공식 SNS 채널을 통해 새 디지털 싱글 '모노(Mono)'의 1차 콘셉트 포토를 게재했다.공개된 사진에서 멤버들은 데님 하의에 화이트와 블랙 색상의 크롭 톱을 매치한 스타일링을 선보였다. 무채색의 대비를 강조한 배경 속에서 멤버들이 자연스럽게 어우러진 구도가 특징이다.또한 정적인 포즈 대신 역동적인 동작을 취한 개인 컷들도 공개됐다. 소속사 측은 개별 멤버들의 움직임이 모여 마치 소리의 파형을 연상시키는 시각적 효과를 의도했다고 설명했다.신곡 '모노'는 단일 채널 오디오 재생 방식을 뜻하는 용어에서 착안한 곡이다. 앞서 '세상 전부를 모노로 틀어(Play the whole world in Mono)'라는 가사 일부가 공개되기도 했다. 이번 싱글에는 영국 출신 래퍼 스카이워터(Skaiwater)가 피처링 아티스트로 참여했다.한편 아이들의 디지털 싱글 '모노'는 오는 27일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr