'나는 SOLO' 29기 결혼 커플이 공개됐다.21일 방송된 ENA와 SBS Plus의 리얼 데이팅 프로그램 '나는 SOLO'에서는 영철과 혼인신고를 마친 연상녀의 정체가 밝혀졌다.앞서 방송에서 29기 결혼 커플에 대해 데프콘은 "연상녀가 혼자 구청을 방문해 신고를 마쳤다고 한다. 스포가 될까 봐 (혼자 간 거다)"고 덧붙여 혼인신고가 사실임을 알려 많은 화제를 모은 바 있다.영철은 최종 선택을 앞두고 드레스를 입은 정숙을 보고 "되게 예쁘다"며 눈을 떼지 못했다. 그네 벤치에 앉을 때도 영철은 정숙을 위해 자신을 입고 있던 재킷을 벗어주는 배려도 보여줬다.영철은 "웃음꽃은 안 시드니까 웃는 날이 많아지도록 해보겠다"며 직접 써온 시를 읊기도 했다. 두 사람은 진지하게 미래에 대한 이야기를 나눴고, 정숙은 "만약 결혼을 한다면 내가 사업을 접기를 원하냐"고 물었다.이에 본인만의 기준이 확고했던 영철은 "그동안 제가 가졌던 가치관을 다 깨고 싶다. 제 기준점은 없어졌"며 변화된 모습을 보였다. 이를 들은 MC 데프콘은 "우리 가치관을 새롭게 정립하자는 거 아니냐"며 놀라움을 감추지 못했다.영철은 "사랑한다는 말이나 지켜주고 싶다는 말을 잘 못했다. 거의 해본 적 없다고 해도 무방하다. 목숨 바쳐 (정숙을) 지켜내고 싶다는 생각이 든다. 절대 굶겨 죽이지 않겠다"며 정숙에 대한 애정을 드러냈다.결국 3살 차이 정숙, 영철은 연상연하 커플의 결실을 이뤘다. 정숙도 제작진과의 인터뷰에서 "나의 기준점을 다 없애겠다는 게 감동이었다. '아 왜 눈물이 나오지..' 자기 기준이 분명히 있는 남자라 의지하고 신뢰할 수 있지 않나 싶다. 그런 남자를 만나길 원했다"며 영철을 선택한 이유를 밝히며 눈물을 보였다.방송 말미에는 영철과 정숙의 결혼 소식이 전해졌다. 데프콘은 "올해 4월에 두 사람이 결혼한다. 결혼사진도 너무 예쁘고 진심으로 축하한다"며 축하 인사를 건넸다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr