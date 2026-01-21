사진=텐아시아DB

'왕과 사는 남자' 유해진이 박지훈을 칭찬했다.21일 서울 삼성동 메가박스 코엑스에서 영화 '왕과 사는 남자'의 언론시사회가가 열렸다. 장항준 감독과 배우 유해진, 박지훈, 유지태, 전미도, 김민이 참석했다.'왕과 사는 남자'는 계유정난 후 폐위 당해 영월로 유배온 단종과 유배지 마을 촌장의 이야기. 조선 6대 왕 단종의 숨겨진 이야기를 다룬다.유해진은 마을의 풍족한 생활을 꿈꾸는 촌장이자 보수주인(유배지 관리자이자 감시자) 엄흥도 역을 맡았다.유해진 캐스팅 관련해 장항준 감독은 "인간미 있고 시골의 분위기도 내고 싶었다. 유해진 씨가 대본보다 캐릭터에 훨씬 생명력을 불어 넣어줬다. 캐스팅을 수락해줬을 때도 '저를 믿어줘서 감사하다'고 했다"고 전했다. 극 중 재치 있는 모습에 유해진은 "제가 감독님 말투와 비슷했나. 제가 그렇게 가벼웠나"라고 너스레를 떨었다. 이어 "저도 가벼운 면이 있다. 전반까지는 밝은 톤을 가져가려고 했다"고 설명했다.유해진은 "무엇을 준비하고 어디에 중점을 둬야겠다는 생각은 안 했다. 시나리오에서 느꼈던 막연한 슬픔의 '점'이 점차 현장에서 스며들더라. 강가에서 단종이 물장난을 치는 모습을 보는 엄흥도의 시선, '어린 자식을 보는 심정'을 느꼈다. 스며들고 싶다는 생각을 했다. 단종을 이해하려는 모습이 가장 중요했다"고 강조했다.두 배우는 이날 영화를 관람하며 몰입해 눈물을 훔쳤다고. 유해진도 "감정이 자연스럽게 나오도록 박지훈 배우가 해줬다. 고맙다"라고 말했다. 박지훈도 먹먹한 듯 한 장면을 언급하며 "아버지 같다고 생각했다"고 했다.'왕과 사는 남자'는 오는 2월 4일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr