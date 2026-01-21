SNS

SNS

뮤지컬배우 민우혁이 아이비와 절친 케미를 뽐냈다.최근 민우혁은 자신의 계정에 "이데일리 신년음악회 절친 아이비와 즐거운 시간😁 26년 기운이 심상치 않음"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 민우혁은 아이비와 다양한 포즈를 취하고 있는 모습. 민우혁은 깔끔한 턱시도를, 아이비는 화려한 드레스를 입었다.이에 아이비는 "엉뚱 민우혁 ㅋㅋㅋㅋ 너때메 너무 재밌었어 고마워👍🏻👍🏻👍🏻"라고 답글을 남겼다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr