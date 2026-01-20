넷플릭스

김은지 PD가 임성근 셰프를 '흑백요리사2'에 최우선으로 캐스팅하고 싶었다고 고백했다.지난 16일 서울 종로구 삼청동에 위치한 한 카페에서 넷플릭스 '흑백요리사2' 김학민 PD, 김은지 PD와의 인터뷰를 진행했다.이날 김은지 PD는 임성근 셰프에 대해 "시즌1에도 제안드렸다. 최우선으로 모시고 싶은 분 중에 한 분이었다. 시즌1에서는 고사하셨는데 시즌2에는 초반에 가장 빨리 승낙하신 백수저였다. 듣자마자 기다렸다는 듯이 승낙해주셔서 감사한 마음이었다. 120% 활약해주셨다"고 밝혔다.그러면서 "훌륭하고 매력 많은 셰프님들이 많았다. 많이 지원해주셨다. 흑수저 선별 과정에서 어쩔 수 없이 실력, 그레이드가 올라가는 부분이 있었다. 그래서 초고수들의 대결이 나왔던 것 같다. 시즌2만의 서사와 재미가 있었다고 생각한다"고 해명했다.한편 임성근은 최근 자신의 유튜브 채널을 통해 과거 음주운전 전력을 공개했다. 그는 10년간 세 차례 음주운전을 했다고 밝히며 "숨기고 싶은 과거였지만, 더 많은 분이 상처받지 않기를 바랐다"고 고백 이유를 설명했다.이에 출연이 예정돼 있던 JTBC '아는 형님', MBC '놀면 뭐하니?' 등 주요 예능 프로그램의 촬영도 잇따라 취소됐다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr