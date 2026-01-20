사진=텐아시아DB

사진제공=SBS

방송인 유재석이 '틈만 나면,'에서 의지를 불태운다. 앞서 유재석은 최측근이었던 조세호, 이이경이 사생활 논란에 휩싸이며 피해를 입었다.20일 방송되는 SBS 예능 '틈만 나면,'에서는 2MC 유재석, 유연석과 함께 틈 친구로 걸그룹 엔믹스 해원, 설윤이 대전을 방문한다. 이 가운데 유재석, 유연석, 해원, 설윤이 게임 미션에 사활을 건 총력전을 펼친다고 해 관심을 모은다.이번 미션은 제한된 공간 안에서 자석을 서로 떨어뜨려 놓는 ONE 자력 게임. 유재석은 "우리가 대전에서 꼭 해내야 해"라고 의지를 불태우더니 서로 달라붙을 기세로 움찔거리는 민감한 자석에 "너무 어려운데?"라며 머리를 싸맨다고. 심지어 재채기 한 번에 모든 자석이 달라붙어 버리는 돌발 상황까지 펼쳐져 현장은 아수라장이 되고 만다.이때 설윤이 생각지 못한 능력을 발휘한다. 마치 마술을 걸듯 자유자재로 자석의 위치를 조정한 것. 유재석은 "설윤이 매지션이야"라고 흐뭇해하며 마치 마술을 거는 듯한 현란한 설윤의 플레이에 "혹시 초능력 있으세요?"라고 눈을 의심해 폭소를 유발한다.'틈만 나면,'은 이날 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr