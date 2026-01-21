사진=Mnet

Mnet 오디션 프로그램 '보이즈2플래닛' 출신 타이치가 웨이브 퀴어 예능 '남의연애4'에 합류한다.'남의연애4' 측은 20일 "타이치가 프로그램에 출연한다"고 공식적으로 밝혔다. '남의연애'는 진짜 사랑을 꿈꾸는 남자들의 연애 과정을 담은 퀴어 리얼리티 예능으로, 시즌4 공개를 앞두고 있다.타이치는 JYP엔터테인먼트 연습생 출신이라고 알려졌으며, 2023년 JYP 글로벌 K팝 그룹 론칭 프로젝트 '니지 프로젝트 시즌2'에 참여하며 인지도를 키웠다. 이후 지난해 방송된 '보이즈2플래닛'에 도전했으나 최종 33위로 탈락했다. 이번 출연 소식과 함께 성소수자임을 알린 타이치는 '남의연애4'를 통해 어떤 모습을 보여줄지 관심을 끈다.'남의연애4'는 오는 23일부터 매주 금요일, 회차별로 2편씩 웨이브를 통해 공개될 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr