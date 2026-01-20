사진=갤럭시코퍼레이션 제공, 텐아시아 DB

가수 지드래곤의 소속사 갤럭시코퍼레이션이 '2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의' 개최 유공으로 대통령 표창을 받았다.갤럭시코퍼레이션은 20일 이재명 대통령 명의의 표창장을 공개했다. 표창장에는 2025 APEC 정상회의 개최를 통해 국가 사회 발전에 기여한 공로를 치하하는 내용이 담겼다.갤럭시코퍼레이션은 이에 대해 "다방면으로 APEC 정상회의에 참여하며 K-컬처의 위상을 세계에 알리고 대한민국의 글로벌 영향력에 힘을 보탤 수 있어 영광이었다"면서 "이는 단순한 참여를 넘어 K-콘텐츠 파워를 보여주는 데 기여할 수 있는 뜻깊은 자리였다"고 소감을 전했다.앞서 지드래곤은 APEC 공식 홍보대사로 활동했다. 소속사 갤럭시코퍼레이션은 정상회의 공식 협찬사 자격으로 환영 만찬에 참여했다. 이로써 지드래곤의 최연소 옥관 문화훈장 수훈에 이어 소속사까지 대통령 표창을 수상하게 됐다.지드래곤은 환영 만찬에서 특별 공연을 진행했다. 현장에서는 알베르토 반 클라베렌 칠레 외교장관, 마크 카니 캐나다 총리 등 각국 정상급 인사들이 지드래곤의 무대를 촬영하는 모습이 포착됐다. 한중 정상이 나란히 앉아 공연을 관람하는 장면도 공개됐다.또한 갤럭시코퍼레이션 측은 이날 '피스 위드 크리에이트'(Peace with Create)라는 메시지가 담긴 응원봉 패키지를 참석 정상들에게 전달하며 K컬처를 통한 외교 활동을 펼쳤다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr