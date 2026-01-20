사진=TBS

C9엔터테인먼트의 신인 보이그룹 NAZE(네이즈)가 일본 유명 브랜드들의 잇따른 러브콜을 받으며 글로벌 존재감을 넓히고 있다. 한편 C9엔터테인먼트 소속 아이돌로 활동했던 배진영은 2024년 8월 계약 만료 이후 소속사를 옮겼고, 금동현 역시 지난해 팀을 탈퇴한 뒤 새로운 둥지를 찾았다.20일 C9엔터테인먼트는 "NAZE가 스타일링 라이프·홀딩스 BCL 컴퍼니의 시간 단축 코스메틱 시리즈 사보리노(SABORINO), 현지 대형 패밀리 레스토랑 체인 기업 스카이락(SKYLARK) 그룹 산하 브랜드와 컬래버레이션을 진행한다"라고 밝혔다. C9엔터테인먼트에는 현재 윤하, 이석훈, CIX, 이펙스 등이 소속됐다.먼저 사보리노는 모닝 마스크팩 제품으로 일본뿐만 아니라 한국에서도 잘 알려진 인기 브랜드다. 사보리노의 올인원 미용액 샴푸 제품과 컬래버레이션을 확정한 네이즈는 지난 16일 판매 스태프로서 직접 홍보에 나서며, 오프라인에서 대중과 만났다. 특히 같은 날 일본 지상파 방송사 TBS에서 완전체 출연작 ‘DREAM STAGE(드림 스테이지)'가 첫 방송된 가운데, 네이즈의 온·오프라인 행보가 맞물리며 현지 팬들의 관심을 집중시켰다.스카이락 그룹은 3천여 개가 넘는 점포를 보유한 대형 외식 프랜차이즈 기업이다. 그룹 산하의 브랜드 가스토, 바미얀, 유메안, 조나단 총 4곳에서 ‘네이즈가 추천하는 플러스 1 메뉴'가 매장 내 터치스크린 패널에 노출 중이며, 각 브랜드의 공식 SNS, 앱, 홈페이지 등을 통해서도 1월부터 3월 말까지 소개되고 있다.네이즈는 정식 데뷔 전부터 일본 내 다양한 활동으로 글로벌 인지도와 영향력을 확장하고 있다. TBS 금요드라마 ‘DREAM STAGE' 출연과 더불어 해당 작품의 OST ‘Wanderlust(원더러스트)', ‘BABYBOO(베이비부)' 가창에도 참여했다. 또한 인기 일루미네이션 이벤트 ‘푸른 동굴 시부야(青の洞窟 SHIBUYA)'에서 스페셜 무대를 펼치는 등 활발한 프로모션으로 존재감을 각인시키고 있다.이 밖에도 두 차례 현지 최대 규모의 패션 페스타 TGC에 초청되어 자리를 빛냈다. 또 TBS의 간판 예능 ‘SASUKE 2025'를 시작으로 대형 스포츠 엔터테인먼트 특집 프로그램 ‘연말 올스타 체육대회(大晦日オールスター体育祭)', 버라이어티 ‘세계를 비교해보면(世界くらべてみたら)', ‘도어x도어 퀘스트(ドアxドア クエスト)', 여행 프로그램 ‘와타나베 나오미의 0박 바캉스(渡辺直美のニッポン0泊バカンス)'에 연달아 출연하며 글로벌 팬들에게 강렬한 인상을 남겼다.NAZE(카이세이, 윤기, 아토, 턴, 유야, 김건, 도혁)는 C9엔터테인먼트에서 5년 만에 제작한 신인 보이그룹이자 창사 이래 최초의 다국적 보이그룹이다. 훈훈한 비주얼은 물론 탄탄한 보컬과 랩, 퍼포먼스 역량으로 다분야를 아우르는 행보를 펼치며 무한한 가능성을 증명하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr