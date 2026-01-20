라포엠/ 사진 = 드라마하우스스튜디오

라포엠/ 사진 = 드라마하우스스튜디오

크로스오버 그룹 라포엠(LA POEM)이 콘셉트 소화력을 자랑했다.소속사 드라마하우스스튜디오는 지난 15일 오후 6시 공식 SNS를 통해 라포엠의 세 번째 미니 앨범 '얼라이브(ALIVE)' 두 번째 이미지 티저를 공개했다.공개된 이미지 티저 속 라포엠은 버건디 컬러 의상을 입고 댄디한 비주얼을 자랑했다. 멤버들은 은은한 조명 아래 강렬한 눈빛으로 카리스마를 발산하며 장엄한 무드를 자아냈다.'얼라이브'의 타이틀곡은 '멘트 투 비(Meant to Be)'로, '히트 메이커' 김이나가 작사를, '킹더랜드', '폭군의 셰프' 등 다수의 인기 드라마 OST를 작업해 온 럭키클로버가 작곡을 맡았다. 이 외에도 새 앨범에는 동명의 곡 '얼라이브', '에스떼 아모르(Este amor)', '오랜 약속', '살리라'까지 다채로운 5곡이 실린다. 수록곡에는 MBC 아나운서 겸 작사가 김수지, 페퍼톤스 신재평, 안예은 등 실력파 뮤지션들이 함께했다.라포엠은 신보 발매 후 2월 7~8일 부산에서 시그니처 콘서트 '라포엠 심포니(LA POEM SYMPHONY)'도 개최한다. '얼라이브' 수록곡 전곡을 포함한 풍성한 세트리스트와 환상적인 하모니로 또 한 번 벅찬 감동을 이끌어낼 예정이다.라포엠의 세 번째 미니 앨범 '얼라이브'는 오는 20일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr