정동원/ 사진=텐아시아 DB

가수 정동원이 시니어 케어 전문 기업 '케어링'과 인연을 이어간다.정동원은 지난 4년간 모델로 활약해 온 케어링과 3년 계약을 연장하며 장기적인 파트너십을 지속하게 됐다.이번 재계약은 그동안 쌓아온 신뢰를 바탕으로 성사된 것으로, 양측은 브랜드 가치를 함께 높이며 동반 성장을 지속해 나갈 계획이다.정동원의 따뜻하고 성실한 이미지는 케어링이 추구하는 돌봄의 가치와 부합하며, 지속적인 협업을 통해 긍정적인 시너지를 만들어 왔다.지난해 12월 3일 케어링이 마련한 '우수 요양보호사 간담회'에 참석한 정동원은 요양보호사들에게 준비한 편지를 직접 읽고 감사장을 전달하는 등 현장에 따뜻한 격려를 전했다.정동원은 오는 2월 5일 새 미니앨범 '소품집 Vol.2'를 발매 예정이며, 입대 전인 2월 13일 일산 킨텍스에서 팬콘서트를 진행한 뒤 국방의 의무를 이행할 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr