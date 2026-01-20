사진제공=MBC

전 아나운서이자 방송인 이금희가 '라디오스타'에서 그룹 BTS의 멤버 뷔를 이상형으로 지목했다.오는 21일 방송되는 MBC 예능 '라디오스타'는 이금희, 염경환, 구혜선, 전민기가 출연하는 '2026 말말말 : 말하는 대로!' 특집으로 꾸며진다. 말의 힘으로 각자의 인생을 만들어 온 네 사람의 토크가 유쾌하게 펼쳐질 예정이다.이금희는 초등학교 4학년 때부터 아나운서가 되겠다고 말하고 다녔고, 그 말이 결국 현실이 됐다고 회상한다. 그는 "가장 좋은 노후는 은퇴하지 않는 것"이라며 故 송해를 언급, 장수 방송인으로 살고 싶은 소신을 밝히며 MC들의 공감을 끌어낸다.또 '아침마당' 최장수 진행자였던 그는 프로그램 하차 후 방송을 볼 수 없었던 특별한 이유를 털어놓으며 스튜디오를 웃음바다로 만든다. 여기에 이금희는 "헤어진 남자친구나 프로그램은 돌아보지 않는다"라는 소신 발언을 이어간다.이날 방송에서는 이금희의 전 남친들에 대한 이야기와 솔직한 연애관도 공개된다. 그는 "남자의 얼굴을 본다"라고 솔직하게 말하며 이상형으로 BTS 뷔를 언급한다. 그러나 곧이어 이어진 이상형 밸런스 게임에서 예상치 못한 선택지를 제안하는 MC들로 인해 휘청이는 모습으로 웃음을 안긴다.'라디오스타'는 21일 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr