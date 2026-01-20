사진제공=KBS

토론 서바이벌 예능 '더 로직' 출연자들이 첫 화부터 팽팽한 대립을 이어간다.오는 22일 첫 방송되는 KBS2 '더 로직'은 대한민국에서 예리한 논리를 보유한 100인이 오로지 논리로만 맞붙어 로직 마스터를 뽑는 토론 서바이벌 예능이다. 로직 플레이어 100인으로는 변호사, 교수, 종교인, 연구원, CEO, 개그맨, 가수, 서바이벌 예능 경력자까지 폭넓은 직군의 플레이어들이 총출동한다.이런 가운데 1번 플레이어로 나서는 그룹 AB6IX의 멤버 이대휘는 말의 전장이 될 로직시티에 입장하자마자 초대형 스케일에 압도당해 입을 떡 벌린다. 그는 "바야흐로 9년 전 추억이 떠오르면서 PTSD가 살짝 올 것 같았다. 그때 제가 서바이벌 오디션 프로그램에 참여해 (워너원으로) 데뷔하게 됐는데, 그 이후로 이렇게 많은 인원이 한 공간에 밀집돼 있는 건 처음 본다"며 당시의 압박감을 떠올린다.그런가 하면 100명의 로직 플레이어가 모인 현장에서는 대망의 첫 논제가 공개된다. 첫 논제는 바로 현재 대한민국에서 가장 뜨거운 화두인 4.5일제 도입이다. 100명의 로직 플레이어는 이 논제에 대해 찬반으로 나뉘어 워밍업 라운드인 반론 사이퍼에 참전하게 된다. 반론 싸이퍼는 마이크를 먼저 잡은 사람이 100초의 발언권을 얻어 상대를 반박하는 마이크 쟁탈전. 플레이어들은 "와! 처음부터 쉽지 않네"라며 긴장감을 드러낸다.곧이어 4.5일 도입을 두고서 100명의 플레이어는 팽팽한 의견 다툼을 벌여 긴장감을 조성한다. 심지어 제한 시간이 끝난 뒤에도 플레이어들은 마이크를 놓지 않는다고. 이에 한 플레이어는 "이제 그만 좀 하자. 여기서 결론 안 난다"며 중재에 나선다. 그러나 다른 플레이어는 "여기서 지휘하지 마시라" 등의 발언을 이어 나가며 분위기를 얼어붙게 만든다.'더 로직'은 22일 오후 9시 50분에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr