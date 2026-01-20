이영지/ 사진=메인스트림윈터

이영지/ 사진=메인스트림윈터

가수 이영지가 체중과 관련한 솔직한 고백으로 웃음을 자아냈다.이영지는 지난 19일 자신의 SNS에 한 기사 링크와 함께 "프로필 업데이트할 때마다 13kg 감량했다고 기사를 써주시는데, 모른 척 넘어갈까 하다가 좀 죄송해서 말씀드린다"는 내용의 글을 올렸다.그는 "13kg 감량한 상태에서 11kg 정도 다시 복구된 상황"이라고 요요 사실을 고백해 눈길을 끌었다. 이에 팬들은 "'2kg 감량' 이영지", "다 떠나서 이영지 자체로 멋있다", "이영지의 이런 솔직함과 유쾌함이 좋다" 등의 반응을 보였다.앞서 이영지의 소속사 메인스트림윈터는 그의 새 프로필 사진을 공개했다. 사진 속 이영지는 다양한 스타일링으로 다채로운 매력을 뽐내 눈길을 끌었다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr