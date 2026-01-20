사진=TV조선 '조선의 사랑꾼' 방송 캡처

배우 류시원이 19세 연하 아내와 러브 스토리를 최초 공개했다.지난 19일 방송된 TV조선 예능 '조선의 사랑꾼'에는 류시원과 19세 연하의 수학강사 아내 이아영 씨가 출연했다.이날 류시원은 평소 절친한 사이인 방송인 윤정수 부부와 식사를 위해 아내와 외출에 나섰다. 류시원은 19세 연하의 아내와 러브 스토리를 꺼냈다. 그는 아내와의 첫 만남에 대해 "지인 모임이 있었는데 갔다가 우연히 봤다. 누구한테 먼저 연락처를 물어본 적이 별로 없었는데, 첫 만남에 연락처를 물어봤다"고 말했다.류시원은 "당시 결혼을 생각한 건 아니었고, 조심스럽게 연애할 때였다. 그러다가 한 번 헤어졌다. 3년이 지나서 다시 만났다"라고 밝혔다.헤어진 계기에 대해 류시원은 "한 번 실패한 경험이 있다 보니 아내에게 결혼 생각이 없다고 얘기했다. 아내가 묻지도 않았는데, 내가 자꾸 말했다. 그렇다 보니 아내 입장에서는 '미래가 없는 이 사람을 계속 만나는 게 맞나?'라는 생각을 했을 것 같다"라고 회상했다.이에 이아영 씨는 "내 생일날 술 한잔 먹고 내가 용기 내서 먼저 얘기했다. 내 입장에서는 끝이 있는 연애니까 혼자 마음의 준비를 했고, 헤어지게 됐다"고 전했다. 이아영 씨는 "나는 결혼하고 싶은 사람인데, (류시원이) 이렇게 말하는 게 선 긋는 것 같더라. 빨리 정들기 전에 끝내자고 생각했다"라고 속내를 털어놨다.두 사람은 헤어진 후 가끔 안부를 물었고, 이후 류시원이 아내를 놓치면 후회할 것 같은 마음에 다시 만나자고 고백해 결혼까지 이어졌다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr