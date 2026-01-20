‘시술사고‘ DJ소다, 부분 삭발했는데…가발도 없이 대만으로

DJ소다가 시술 사고 이후 밝은 근황을 보였다.최근 소다는 대만 펑후에서 휴식을 취하는 모습을 공개했다. 소다는 머리 시술 사고 이후 가발을 쓰지 않은 채 당당한 모습을 자랑했다.앞서 DJ소다는 최근 "미용실에서 제 머리를 망쳤어요… 여러분 사진보고 많이 놀라셨죠. 3년 만에 금발소다로 깜짝 변신하려고 투어를 마치고 한국에 돌아와 평소 다니던 샵에서 탈색을 했는데 탈색시간을 너무 오래 방치해서 잘못돼 머리가 전체적으로 뿌리부터 녹아내렸고,결국 뒷통수와 옆머리 전체가 삭발 머리가 되었어요. 저는 원래 모발이 굵고 숱도 많고 3년간 탈색을 쉬며 꾸준히 관리해온 건강모였는데 이렇게 된 적이 처음이에요…"라고 고백한 바 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr