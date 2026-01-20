사진=TV조선 '조선의 사랑꾼' 방송 캡처

배우 류시원이 19세 연하 아내와 러브 스토리를 최초 공개했다.지난 19일 방송된 TV조선 예능 '조선의 사랑꾼'에는 류시원과 19세 연하의 수학강사 아내 이아영 씨가 출연했다.이날 류시원은 평소 절친한 사이인 방송인 윤정수 부부와 식사를 위해 아내와 외출에 나섰다. 류시원은 19세 연하의 아내와 러브 스토리를 꺼냈다. 그는 아내와의 첫 만남에 대해 "지인 모임이 있었는데 갔다가 우연히 봤다. 누구한테 먼저 연락처를 물어본 적이 별로 없었는데, 첫 만남에 연락처를 물어봤다"고 답했다.이어 류시원은 "처음에는 편한 오빠 동생처럼 자주 연락하다가, 겉으로는 오빠 동생이라고 했지만 나는 마음에 있었다"고 깜짝 고백했다. 류시원은 "밥 한 번 먹자고 한 후 만나봤는데 느낌이 또 다르더라. 마음에 들어서 고민을 많이한 후 사귀자고 했다"고 전했다.두 사람이 처음 만났을 때 서로의 나이는 각각 44세, 25세였다. 류시원의 아내는 "엄마가 반대를 많이 하셨다. 엄마가 기사로 남편을 접한 후 '이런 사람이랑 내 딸이 결혼한다고' 생각하셨다. 그래서 제가 잘못된 부분을 설명 드렸고, 남편도 엄마를 직접 찾아뵀다. 인사를 하면서 엄마도 진심을 느끼셔서 나중에는 허락하셨다"고 결혼 과정도 밝혔다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr