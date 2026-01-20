'39세' 문채원, 결국 결단 내렸다…"더는 생각 없어" 장발 은퇴 선언 ('짠한형')

배우 문채원(39)이 장발 은퇴를 선언했다.지난 19일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '형들 다 옥상으로 따라와'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 영상에는 영화 '하트맨'에 출연한 배우 권상우, 문채원, 피오가 게스트로 출연했다.'하트맨'은 돌아온 남자 승민(권상우 분)이 다시 만난 첫사랑을 놓치지 않기 위해 분투하지만, 그녀에게 절대 말할 수 없는 비밀이 생기며 벌어지는 코미디물이다. 지난 14일 극장에서 개봉했다.이날 문채원은 '하트맨' 속 캐릭터가 여태껏 나온 작품 중에 머리가 가장 길게 나온 작품이라고 밝혔다. 그는 "데뷔 이후로 제일 긴 머리"라며 "더 이상 머리를 기를 생각이 없다. 그런 의미도 있는 작품"이라고 말했다.권상우도 장발을 선보인다. 권상우는 "대학 시절 록 밴드를 하는데 박지환 배우랑 가발을 쓴다. 치렁치렁"이라고 말했다. 밴드 이름은 '앰뷸런스'라며 "우리 공연 보고 다 쓰러져서 앰뷸런스로 보내버리겠다"라고 설명했다.문채원은 어릴 때부터 권상우 팬이었다며 "처음 좋아한 남자 연예인 배우였다. 친구하고 둘이 같이 선배님을 좋아했다. 고등학교 때 선배님 얼굴도 그리고 했다"고 밝혔다.권상우는 “저도 에피소드가 있다. 다니던 샵이 있었는데, 저도 머리를 하러 갔고 아는 PD 형도 머리를 하는 날이었다. 머리하는 남자 손님들이 한쪽을 다 쳐다보더라. 거기에 문채원 배우가 있었다"고 말했다.문채원은 쑥쓰러워하며 "제가 그렇게 쳐다 볼 정도는 아닌데"라고 겸손하게 말했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr